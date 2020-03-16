Первоклассники Карабулака побывали в гостях у мэра города

Глава Карабулака, сообщила его пресс-служба, встретив дорогих гостей, провёл их в актовый зал, где проводятся совещания и сходы граждан. Малышей интересовало то, как Магомед-Башир Осканов стал мэром и тяжёлая ли это работа. Руководитель муниципального образования в свою очередь спрашивал про успеваемость первоклашек и кем они хотят стать, когда вырастут.

Далее градоначальник пригласил детей в свой рабочий кабинет, предложил им почувствовать себя в роли мэра. Малолетние жители Карабулака, дождавшись своей очереди, с важным видом усаживались в кресло главного руководителя города, учились ставить резолюцию и печать. Мероприятие завершилось общей фотосессией и раздачей детям сладких подарков от Магомед-Башира Осканова.

По словам руководителя проекта «Открывая мир» Ашат Галаевой, её подопечные получили массу положительных эмоций.