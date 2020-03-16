Первоклассники Карабулака побывали в гостях у мэра города

0

Администрация Карабулака провела для первоклассников третьей городской школы экскурсию по мэрии.

Глава Карабулака, сообщила его пресс-служба, встретив дорогих гостей, провёл их в актовый зал, где проводятся совещания и сходы граждан. Малышей интересовало то, как Магомед-Башир Осканов стал мэром и тяжёлая ли это работа. Руководитель муниципального образования в свою очередь спрашивал про успеваемость первоклашек и кем они хотят стать, когда вырастут.

Далее градоначальник пригласил детей в свой рабочий кабинет, предложил им почувствовать себя в роли мэра. Малолетние жители Карабулака, дождавшись своей очереди, с важным видом усаживались в кресло главного руководителя города, учились ставить резолюцию и печать. Мероприятие завершилось общей фотосессией и раздачей детям сладких подарков от Магомед-Башира Осканова.

По словам руководителя проекта «Открывая мир» Ашат Галаевой, её подопечные получили массу положительных эмоций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии соцобъекты проверили на прочность стройматериалов
Выходит в обращение почтовый блок с надпечаткой, посвященный 250-летию единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии самый высокий уровень безработицы в стране
17 марта в почтовое обращение выйдет марка к 250-летию единения Ингушетии с Россией
Аэропорт в Ингушетии планирует открыть региональные рейсы в Санкт-Петербург и другие субъекты России
В Ингушетии ожидаются осадки и понижение температуры
Мубарак Озиев стал победителем чемпионата Уральского округа среди военнослужащих Росгвардии по дзюдо
Правоохранителями Ингушетии установлены предполагаемые участники вооруженного конфликта в селе Экажево
В прибрежно-парковой зоне столицы Ингушетии высадили около 500 саженцев деревьев
Рустам Кукурхоев выступит на отборочном этапе Кубка Европы по пауэрлифтингу
Секретарь Ингушского отделения партии «Единая Россия» считает, что оскорблять депутата Терешкову - недопустимо

Главное

Яндекс.Метрика

 