Первичное звено здравоохранения Ингушетии получило 6 единиц автомобильного транспорта

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Регионом получено 6 единиц автомобильного транспорта в рамках реализации мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия.

Транспорт предназначен медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, центральным районным и районным больницам, расположенным в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. чел.).

Автомобили будут использоваться для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

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