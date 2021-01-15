Первичное звено здравоохранения Ингушетии получило 6 единиц автомобильного транспорта
Регионом получено 6 единиц автомобильного транспорта в рамках реализации мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия.
Транспорт предназначен медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, центральным районным и районным больницам, расположенным в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. чел.).
Автомобили будут использоваться для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.