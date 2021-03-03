Выставка

Первая выставка картин из рыбьей кожи откроется в Ингушетии в четверг

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Более полусотни работ из кожи семги и кальмара представят на первой персональной выставке ингушской художницы Лиды Оздоевой в здании Государственного музея изобразительных искусств в Карабулаке 4 марта. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе музея.

«В экспозицию Оздоевой «Эхо дзурдзуков» вошли более пятидесяти работ из рыбьей кожи, выполненных в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, абстракции, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в разные периоды творчества», — сказал представитель учреждения.

Как отметил собеседник издания, для создания своих картин известный мастер декоративно-прикладного искусства в основном использует кожу семги, кальмара.

Первое знакомство Оздоевой с рыбьей кожей состоялось на производственной фабрике в Назрани. Там она познакомилась с Ахмедом Шадиевым, разработавшим и внедрившим одним из первых в мире уникальную технологию промышленной обработки рыбьей кожи и открывшим производство в Ингушетии. В то время его фабрика производила более 140 видов изделий из семи видов шкур промысловых рыб.

Шадиеву понравилось художественное видение Лиды, ее заинтересованность, готовность смело взяться за новое.

Оздоева работает в различных жанрах декоративно-прикладного искусства. Под каждую свою работу подбирает индивидуальный материал рыбного сырья.
По мнению художницы, небо лучше получается из кожи кальмара, так как ширина шкурки дает волю творческой фантазии, а вот с кожей сёмги чуть сложнее, из-за того, что не всегда получается подобрать нужную ширину шкурки.

«Нелюбимых материалов для меня не существует, есть немного «тяжёлые», например, осётр, требующий больших затрат творческого времени, но он великолепен просто как сырье», — призналась Оздоева.

Он отметила, что рыбья кожа дает огромные возможности творить, она не такая как обычная кожа, из нее можно создавать тонкие работы.

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