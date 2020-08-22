Первая школа олимпийского резерва появилась в Ингушетии

Отметим, что на сегодняшний день это единственная школа олимпийского резерва в республике, в которой воспитанники тренируются по нескольким олимпийским дисциплинам: дзюдо, тхэквондо, бокс, вольная и греко-римская борьба.

В школе планируют открыть группы высшего спортивного мастерства в отделении дзюдо и увеличить число воспитанников. Сегодня здесь этим видом единоборства занимаются порядка 400 ребят.

«За последнее время число спортсменов, которые занимаются в нашей школе, выросло до тысячи человек. Наши ребята участвуют и побеждают в соревнованиях различного уровня. Они уже принесли в копилку Ингушетии большое количество медалей различного достоинства. Два человека входят в состав сборных команд России по дзюдо. Все эти достижения дали нам возможность повысить статус школы и перевести ее в олимпийский ранг. Также совсем скоро мы планируем провести в нашем спортивном комплексе капитальный ремонт и облагородить прилегающую территорию», — сказал директор спортшколы «Экажево» Абабукар Муталиев.

Он также отметил, что переход в статус школы олимпийского резерва даст возможность участвовать в различных программах по развитию спорта и увеличивать число занимающихся, но и в тоже время это накладывает большую ответственность при подготовке спортсменов, сообщает пресс-служба Министерства спорта Ингушетии.

Напомним, что среди воспитанников школы есть призеры и чемпионы России, всероссийских и международных соревнований, известный паралимпиец Руслан Албогачиев, являющийся чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира, порядка десяти спортсменов имеют звание мастера спорта России и около 40 человек являются кандидатами в мастера спорта.