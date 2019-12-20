Персональная выставка «Мир красок Любови Хаштыровой» открылась в музее изобразительных искусств Ингушетии
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось торжественное открытие первой персональной выставки талантливой художницы и мастера и декоративно-прикладного искусства «Мир красок Любови Хаштыровой», сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке представлены 40 разноплановых работ, в числе которых живопись, барельеф и картины из рыбьей кожи.
Участниками мероприятия стали представители Народного собрания республики, министерства культуры, художники, родные и близкие Любови Нурадиновны, почитатели ее творчества, которые сказали много теплых слов в ее адрес.
Как отметила куратор выставки, главный научный сотрудник музея изобразительных искусств Тамуся Акталиева, работы Любови Хаштыровой — явление уникальное в современном изобразительном искусстве Ингушетии.
Выступая перед собравшимися, Любовь Хаштырова поблагодарила сотрудников музея за организацию выставки, а всех гостей — за теплые слова в свой адрес. В завершение она преподнесла в дар музею макеты башенных комплексов из гипса и пенопласта, которые станут украшением экспозиции о башенных комплексах Ингушетии.