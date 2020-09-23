Он обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве, участии в устойчивой вооруженной группе (банде), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, незаконном изготовлении и обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Напомним, что за совершение данных преступлений в период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества.

По версии следствия, в июне 2010 года обвиняемый добровольно вступил в состав устойчивой вооруженной группы, структурно входившей в преступное сообщество, созданное Докку Умаровым и Али Тазиевым, и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В период с октября 2010 года по август 2012 года на территории Ингушетии и Северной Осетии он совершил убийство сотрудника ГУ МЧС, вооруженные нападения на работников УГИБДД, ОМОН и ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия, военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате пятеро правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 9 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких родственников. В отношении потерпевших проведено 9 судебно-медицинских экспертиз.

Следствием собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу в отношении обвиняемого, в связи чем, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, по уголовному делу 8 человек объявлено в федеральный и международный розыск.

Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.

В настоящее время к уголовной ответственности привлекается Али Тазиев, кроме того проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников преступной организации, совершивших нападения, говорится в релизе.