Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку

«Ко мне обратились жители улицы Эсмурзиева с просьбой перенести опоры линии электропередач в связи с тем, что в настоящее время они располагаются в центре улицы и тем самым создают препятствия для расширения дороги и укладки тротуара», — отметил градоначальник.

Совместно с председателем городского совета Юсупом Богатырёвым и заместителями мэр Назрани выехал в Насыр-Корт, где смог лично пообщаться с обратившимися людьми. В ходе встречи жители также попросили предусмотреть стоянку для прихожан перед строящейся мечетью.