Благоустройство

Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев поручил главе Насыр-Кортского административного округа представить подробный план работ по переносу линии электропередач с центра улицы Эсмурзиева, прокладке дороги, а также держать на контроле вопрос организации стоянки по итогам строительства мечети.

«Ко мне обратились жители улицы Эсмурзиева с просьбой перенести опоры линии электропередач в связи с тем, что в настоящее время они располагаются в центре улицы и тем самым создают препятствия для расширения дороги и укладки тротуара», — отметил градоначальник.

Совместно с председателем городского совета Юсупом Богатырёвым и заместителями мэр Назрани выехал в Насыр-Корт, где смог лично пообщаться с обратившимися людьми. В ходе встречи жители также попросили предусмотреть стоянку для прихожан перед строящейся мечетью.

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