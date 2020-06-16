Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
Мэр Назрани Урусхан Евлоев поручил главе Насыр-Кортского административного округа представить подробный план работ по переносу линии электропередач с центра улицы Эсмурзиева, прокладке дороги, а также держать на контроле вопрос организации стоянки по итогам строительства мечети.
«Ко мне обратились жители улицы Эсмурзиева с просьбой перенести опоры линии электропередач в связи с тем, что в настоящее время они располагаются в центре улицы и тем самым создают препятствия для расширения дороги и укладки тротуара», — отметил градоначальник.
Совместно с председателем городского совета Юсупом Богатырёвым и заместителями мэр Назрани выехал в Насыр-Корт, где смог лично пообщаться с обратившимися людьми. В ходе встречи жители также попросили предусмотреть стоянку для прихожан перед строящейся мечетью.