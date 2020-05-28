Пенсионный фонд по Ингушетии опубликовал телефоны «горячих линий» по вопросам выплат семьям с детьми
Отделение Пенсионного фонда по Республике Ингушетия опубликовало телефоны «горячих линий» по вопросам выплат семьям с детьми до 3-х лет и с 3-х до 16 лет по указу Президента РФ.
В учреждении напомнили, что в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой органы ПФР ведут прием граждан только по предварительной записи. Записаться на приём можно через личный кабинет на сайте ПФР (www. pfrf. ru) или через мобильное приложение ПФР.
Записаться предварительно на приём в клиентскую службу ОПФР по Ингушетии можно по следующим номерам территориальных органов ПФР:
— отдел ОПФР в Назрановском районе и Назрани — 8(8734) 77-12-28; 8(8734) 77-12-27;
— отдел ОПФР в Малгобекском районе и Малгобеке — 8(8734) 62-48-89;
— отдел ОПФР в Сунженском районе и Карабулаке — 8(8734) 72-24-53.
Получить консультацию специалистов Отделения ПФР по Республике Ингушетия можно по телефонам «горячей линии»: 8(8734) 55-17-99; 8(928) 799-07-30.