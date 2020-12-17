Педагоги Ингушетии примут участие в вебинаре по проведению экологического Нового года

0

В преддверии Нового года Министерство природных ресурсов и экологии пригласило преподавателей школ, колледжей и училищ Ингушетии принять участие в бесплатном вебинаре «Новый год в стиле «Ноль отходов»: мастер-класс от Экокласс.рф», который пройдет в четверг, 17 декабря в 17:00 по мск. Эту информацию ведомство сообщило на официальном сайте.

Спикер вебинара, координатор портала «Экокласс.рф» движения ЭКА Анна Горшкова расскажет участникам мероприятия, как провести праздник в школе и дома без ущерба природе.

Какую елку лучше ставить в школе и дома — живую или искусственную, и как правильно ее утилизировать; какие мастер-классы по изготовлению украшений из вторсырья и природных материалов можно провести для учеников и студентов; какие экологичные и полезные подарки можно сделать своими руками; как вместе со своими учениками и студентами поучаствовать в новогоднем конкурсе от «Экокласса» и получить ценные призы — информация по всем этим вопросам будет доведена до участников вебинара.

Организаторы приглашают всех педагогов обсудить, как провести любимый праздник экологично, вовлечь в совместные активности школьников и студентов и, конечно, зарядиться новогодним настроением.

Для участия в дистанционном мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. После регистрации на указанную почту придут инструкции для входа в комнату вебинара.

Вебинар «Новый год в стиле «Ноль отходов»: мастер-класс от Экокласс. рф» входит в серию вебинаров программы «Зеленые школы России». Прослушав всю серию, педагоги смогут узнать, как продвигать экологические инициативы и внедрять «зеленые» меры на базе школ, а также разберут, как эффективно вовлекать школьников, родителей и коллег в экологическую повестку. С полным расписанием вебинаров можно ознакомиться на сайте.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путин еще не принял решение, будет ли он участвовать в выборах в 2024 году
Объем поддержки семей с детьми в условиях пандемии может увеличиться с 1 января будущего года
СберБанк на Юге России и Северном Кавказе остается лидером финансового сектора и развивает клиентоцентричную экосистему
Массовая вакцинация необходима, считает Владимир Путин
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 88 человек
Ингушские единороссы провели акцию «Помоги врачу»
Все, что мы делаем по поддержке экономики, связано напрямую с поддержанием рабочих мест — Президент России
Ингушских любителей географии приглашают на онлайн-игру об Антарктиде
С товаропроизводителями Ингушетии достигнута договоренность о недопустимости повышения цен
Россия начинает слезать с так называемой «нефтегазовой иглы» — Путин
Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в профориентационном тренинге в рамках проекта «СоциОриентир»

Главное

Яндекс.Метрика

 