Педагоги Ингушетии примут участие в вебинаре по проведению экологического Нового года

Спикер вебинара, координатор портала «Экокласс.рф» движения ЭКА Анна Горшкова расскажет участникам мероприятия, как провести праздник в школе и дома без ущерба природе.

Какую елку лучше ставить в школе и дома — живую или искусственную, и как правильно ее утилизировать; какие мастер-классы по изготовлению украшений из вторсырья и природных материалов можно провести для учеников и студентов; какие экологичные и полезные подарки можно сделать своими руками; как вместе со своими учениками и студентами поучаствовать в новогоднем конкурсе от «Экокласса» и получить ценные призы — информация по всем этим вопросам будет доведена до участников вебинара.

Организаторы приглашают всех педагогов обсудить, как провести любимый праздник экологично, вовлечь в совместные активности школьников и студентов и, конечно, зарядиться новогодним настроением.

Для участия в дистанционном мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. После регистрации на указанную почту придут инструкции для входа в комнату вебинара.

Вебинар «Новый год в стиле «Ноль отходов»: мастер-класс от Экокласс. рф» входит в серию вебинаров программы «Зеленые школы России». Прослушав всю серию, педагоги смогут узнать, как продвигать экологические инициативы и внедрять «зеленые» меры на базе школ, а также разберут, как эффективно вовлекать школьников, родителей и коллег в экологическую повестку. С полным расписанием вебинаров можно ознакомиться на сайте.