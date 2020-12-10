Пассажиры в аэропорту «Магас» могут увидеть «день из жизни туриста»

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Пассажиры, прилетевшие в Ингушетию, уже на пороге воздушной гавани могут увидеть «день из жизни туриста», демонстрирующий туристический потенциал и национальный колорит.

Это результат реализации Комитетом по туризму республики комплекса мероприятий, направленных на успешную визуализацию туристического бренда Ингушетии.

Художница из Ростова-на-Дону по инициативе Комитета по туризму региона, поддержанной руководством аэропорта «Магас», в зале прилета на стене в 16 кв. метров нарисовала один день, от заката до рассвета, из жизни туристов в живописном горном Джейрахском районе.

«Это целиком и полностью отображение Ингушетии туристической», — отметил председатель туристического ведомства Беслан Мизиев.

По его словам, гости, прилетающие в регион, смогут уже в зале прилета узнать, что собой представляет Ингушетия, в частности, наиболее популярные места.

Слева направо изображены двое туристов, встречающих рассвет на Столовой горе у языческого святилища-храма Мят-Сели, днем турист фотографирует башенный комплекс «Таргим» за высокогорной рекой Асса, а уже вечером на фоне башенного комплекса туристы наблюдают за парой в национальных костюмах, которая танцует лезгинку.

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