Партнёром проекта региональной организации Всероссийского общества слепых «Спорт без преград» стала газета «Ингушетия»

Поддержанный ФПГ проект «Спорт без преград» направлен на популяризацию и развитие в регионе адаптивных видов спорта: настольного тенниса (Шоудаун) и волейбола для людей с глубокими нарушениями зрения.

В рамках проекта на базе физкультурно-оздоровительных комплексов планируется создать и укомплектовать соответствующие спортивные секции, организовать обучение и тренировки, что позволит обеспечить необходимые условия для занятия спортом незрячим и слабовидящим жителям Ингушетии. Данная социальная инициатива расширит возможности реабилитации и социализации незрячих средствами физкультуры и спорта.

Проект будет осуществляться с 1 июля по 31 декабря текущего года. Партнёры проекта - Министерство спорта Республики Ингушетия, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых, Федерация спорта слепых Российской Федерации, Ингушская региональная организация Федерации спорта слепых, ВГТРК «Ингушетия», газета «Ингушетия».