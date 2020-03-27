Парламентом Ингушетии в первом чтении принят закон о запрете продажи «снюса»

«Законопроект разработан фракцией «Единая Россия» в городском совете Назрани и внесен в Народное собрание 19 февраля 2020 года», — сказал инициатор закона.

По его мнению, принимая во внимание приоритет охраны здоровья детей, а также низкую социальную ответственность распространителей подобной продукции, принятие законопроекта с полным запретом оборота представляется своевременным и обоснованным.

Озиев выразил надежду на то, что в результате эффективной работы удастся очистить республику от этой проблемы. Член горсовета пояснил, что благодаря республиканскому закону под запретом окажутся снюсы, вейпы, насваи.

Глава комиссии по молодежной политике республики поблагодарил всех, кто помог в реализации законотворческой инициативы.

Ранее сообщалось, что в Народное собрание поступил законопроект «О запрете оборота на территории Республики Ингушетия бестабачной никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака» и о внесении изменений в закон республики «Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений».

Речь шла о законодательном ограничении производства, распространения и применения никотинсодержащей, нетабачной и некурительной продукции.