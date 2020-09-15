Парламент Ингушетии оценил работу правительства республики как удовлетворительную

«Всю информацию о результатах деятельности правительства за 2019 год и девять месяцев 2020 года представил премьер Владимир Сластенин. После окончания доклада он ответил на актуальные вопросы, поставленные депутатами. Парламентарии оценили работу Кабинета министров как удовлетворительную», — сказал представитель законодательного органа.

Он напомнил, что в работе заседания приняли участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Гончаров, представители территориальных федеральных органов исполнительной власти, руководители министерств и ведомств республики, другие официальные лица.

В докладе премьера нашли отражение такие темы, как доходы республиканского бюджета, проблема занятости населения, очереди в дошкольные учреждения.

«Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики по итогам отчетного года составили всего 4,4 млрд рублей, при этом 58% всех поступлений приходится на налог на доходы физических лиц. Исходя из вышеизложенного, первоочередная задача, которая стоит перед правительством, — обеспечить увеличение доходов республиканского бюджета», — заявил Сластенин.

Председатель правительства отметил два основных направления работы — легализация объектов налогообложения и развитие реального сектора экономики.

Высокий уровень безработицы является одной из причин низких доходов населения в республике. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет свыше 30%. При этом перед республикой стоит задача сократить данный показатель к 2025 году до уровня 13,4%.