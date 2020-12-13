Конкурс

Памятник «Матери России» в Ингушетии примет участие в конкурсе, как самая необычная скульптура

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Магас. Ингушетия

Согласно рейтингу, составленному сервисом поездок и путешествий Туту. ру, памятник «Матери России» в городе Магасе вошел в топ-100 необычных скульптур страны и поборется за звание — «Самая необычная скульптура в России». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в администрации столицы республики.

Сто участников конкурса разделили на 10 групп по 10 претендентов в каждой. С 15 по 21 декабря 2020 г. стартует голосование, в котором также представлен памятник «Матери России». Скульптура была установлена на Аллее Матери в столице Ингушетии 1 июня 2015 года.

«Просим всех жителей нашей республики проголосовать за скульптуру «Матери России». Победа зависит от активности вашего голосования, которое будет проходить в группе Туту. ру в соцсети «ВКонтакте». Голосование за участников из девятой десятки откроется в 9 часов 15 декабря и завершится 21 декабря в 21.00 мск», — обратилась мэрия Магаса к жителям региона.

Конкурс проводится при информационной поддержке портала «Моя планета».

Отметим, Tutu. ru — российский сервис путешествий № 1. По данным SimilarWeb за май 2020 года, Туту. ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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