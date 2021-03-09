Пакеты из бумаги: виды, преимущества, назначение

Для формирования положительного имиджа о компании рекомендуется заказать бумажные пакеты с логотипом, которые изготавливаются из особых сортов бумаги. Для нанесения изображений и надписей применяются разные печатные технологии, среди которых шелкография, офсет, тиснение, ультрафиолетовое лакирование, флексопечать и др.

Виды и назначение бумажных пакетов

Для производства бумажных пакетов могут быть использованы разные виды бумаги, а именно:

тонкий и дизайнерский картон;

крафт-бумага;

мелованная;

ламинированная.

Специальный тонкий картон не уступает по качественным характеристикам гладкой плотной бумаге. На дизайнерском картоне можно получать методом тиснения различные фактуры, которые внешне напоминают ткани.

Крафтовая бумага изготавливается из длинноволокнистой целлюлозы, поэтому она характеризуется высокой прочностью и плотностью. Пакеты из мелованной бумаги, в основном, применяются в пищевой отрасли для упаковки продуктов питания, они более тонкие.

Ламинированная бумага отличается повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги и разрыву. Упаковка может быть белого и бурого цвета, а также других оттенков по заказу клиента.

Для нанесения изображений на имиджевые пакеты из бумаги используются разные способы печати, но самой распространенной считается шелкография. Заказать шелкотрафаретную печать в Киеве по выгодной цене можно на сайте https://uson.com.ua/, при этом гарантируется высокое качество и оперативность выполнения работ.

Главные преимущества пакетов из бумаги

К основным преимуществам бумажных пакетов относится следующее:

экологическая безопасность;

простая утилизация;

возможность получения контрастного, четкого и яркого изображения;

стойкость к истиранию;

прочность и надежность;

универсальность применения;

презентабельный внешний вид.

Для придания упаковочным пакетам из крафт-бумаги можно дополнить их ручками из атласной ленты или декоративного шнурка. По сравнению с другими способами рекламы печать на пакетах имеет невысокую себестоимость, при этом подчеркивает индивидуальность и креативность компании.

Фирменные пакеты отличаются универсальным применением, они широко используются в продуктовых, косметических магазинах и бутиках, а также для упаковки подарков, корпоративной атрибутики и сувенирно-рекламной продукции.

Бумага – это экологически чистое природное сырье органического происхождения, она полностью и быстро разлагается, не наносит вреда окружающей среде. Стоимость заказа зависит от тиража, используемого типа бумаги и ее толщины, печатной технологии и красок.