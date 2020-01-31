Пациенты после инфаркта в течение года будут бесплатно получать лекарства

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Минздрав России утвердил список лекарств, которые будут бесплатно выписываться всем пациентам, независимо от инвалидности, в течение первого года после перенесенных ими инфаркта, инсульта, операций на сердце, сообщает портал гарант. ру.

В числе препаратов — эналаприл, аторвастатин, амлодипин, ривароксабан — всего 23 наименования. Закупка лекарств будет осуществляться за счет субсидий регионам из федерального бюджета.

Напомним, ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами, только пока они находились в стационаре.

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