Пациенты после инфаркта в течение года будут бесплатно получать лекарства

В числе препаратов — эналаприл, аторвастатин, амлодипин, ривароксабан — всего 23 наименования. Закупка лекарств будет осуществляться за счет субсидий регионам из федерального бюджета.

Напомним, ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами, только пока они находились в стационаре.