Пациенты после инфаркта в течение года будут бесплатно получать лекарства
Минздрав России утвердил список лекарств, которые будут бесплатно выписываться всем пациентам, независимо от инвалидности, в течение первого года после перенесенных ими инфаркта, инсульта, операций на сердце, сообщает портал гарант. ру.
В числе препаратов — эналаприл, аторвастатин, амлодипин, ривароксабан — всего 23 наименования. Закупка лекарств будет осуществляться за счет субсидий регионам из федерального бюджета.
Напомним, ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами, только пока они находились в стационаре.