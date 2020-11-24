Пациентов с ОРВИ, самостоятельно обратившихся к врачу, рекомендовано отвозить из поликлиники домой на спецтранспорте

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Роспотребнадзор представил «антиковидные» рекомендации медицинским организациям, оказывающим помощь в амбулаторных условиях, сообщает портал гарант. ру.

В частности, для приема пациентов с симптомами ОРВИ желателен отдельный блок помещений с собственным входом, собственными кабинетами УЗИ и лучевой диагностики. Кроме того, рекомендовано не отпускать из поликлиники «своим ходом» пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний: в стационар их нужно отвозить санитарным транспортом, а домой — специально выделенным транспортом.

Приводятся рекомендации по обеспечению средствами индивидуальной защиты пациентов и персонала, в том числе водителей (в зависимости от конструкции транспортного средства и их личного участия в посадке и высадке пациентов), рекомендации по дезинфекции автомобиля и помещений амбулаторной медорганизации. Например, советуют проводить обработку не реже 1 раза в 3 часа дверных и оконных ручек, выключателей, поручней, ручек кранов, смесителей, телефонов, стоек регистрации, кнопок лифтов, поверхностей в санитарных комнатах и других высококонтактных поверхностей.

Согласно рекомендациям, еженедельно проводится обследование медперсонала на COVID-19, сотрудники с лихорадкой немедленно сдают биоматериал на лабораторное обследование.

Отмечается, что в целях оперативного реагирования с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки особенности применения отдельных положений методических рекомендаций могут уточняться Роспотребнадзором информационными письмами.

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