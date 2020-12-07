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Озвученные книги «Сыновья Беки» и «История Ингушетии» пополнят фонд Национальной библиотеки республики

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В ближайшее время фонд «говорящих книг» Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева пополнится еще двумя изданиями, которые записаны в издательско-полиграфическом тифлоинформационном комплексе «ЛогосВОС», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Это любимое многими произведение классика ингушской литературы Ахмеда Бокова — роман «Сыновья Беки», а также изданная Ингушским научно-исследовательским институтом имени Чаха Ахриева в 2013 году «История Ингушетии».

Кроме того, эти книги будут добавлены в онлайн-библиотеку для незрячих AV3715.

Работа по озвучиванию книг завершена.

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