Озвученные книги «Сыновья Беки» и «История Ингушетии» пополнят фонд Национальной библиотеки республики
В ближайшее время фонд «говорящих книг» Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева пополнится еще двумя изданиями, которые записаны в издательско-полиграфическом тифлоинформационном комплексе «ЛогосВОС», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Это любимое многими произведение классика ингушской литературы Ахмеда Бокова — роман «Сыновья Беки», а также изданная Ингушским научно-исследовательским институтом имени Чаха Ахриева в 2013 году «История Ингушетии».
Кроме того, эти книги будут добавлены в онлайн-библиотеку для незрячих AV3715.
Работа по озвучиванию книг завершена.