Озимые в Ингушетии могут порадовать высоким урожаем

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Россельхознадзор Ингушетии дает благоприятный прогноз на урожай озимых в 2020 году.

"Если погода будет без особых изменений, то урожай должен получиться неплохим«,- сообщил газете «Ингушетия» Ибрагим Цечоев, государственный инспектор управления Россельхознадзора по республике.

Такого же мнения придерживается и Салман Аушев, агроном ГУПа «Магас».

«Еще в октябре прошлого года наше хозяйство высадило семена пшеницы и ячменя на 300 га. Для хорошего урожая необходимо тщательно обработать и подготовить почву к посеву озимых. Так как погода в прошлом году почти все лето стояла засушливая, и земля как следует не пропиталась влагой, зерна пришлось обрабатывать более тщательно», — рассказал агроном.

Семена в Ингушетию завозят в основном из Краснодарского края. Россельхознадзор перед посевом проверяет их фитосанитарное состояние и способность адаптации к местным условиям.

По словам инспектора Ибрагима Цечоева, главное условие для получения высокого урожая и продуктивности пашни — это тщательный подбор наиболее подходящих для каждого хозяйства сортов и гибридов сельхозкультур, соответствующая подготовка семенного материала и благоприятные погодные условия.

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