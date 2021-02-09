Отставные стражи правопорядка Ингушетии обсудили с действующими полицейскими вопрос борьбы с распространением наркотиков

На встрече выступили врио начальника МО МВД России «Малгобекский» подполковник полиции С. Фаргиев, председатель совета ветеранов МВД и ВВ по Малгобекскому району и г. Малгобеку С. Даурбеков, член совета Б. Коригов, глава администрации с. п. Сагопши К. Цокиев и представитель общественности Р. Даурбеков.

Ветераны поделились с действующими полицейскими своим опытом работы, отметили большое значение их деятельности на переднем крае борьбы с наркоманией. Выступающие подчеркивали роль сотрудников полиции в выявлении, пресечении и раскрытии различных преступлений.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по региону, собравшиеся особо подчеркнули необходимость консолидации усилий всего общества для успешной борьбы с наркотизацией в республике.