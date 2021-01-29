Отличившиеся участники акции «Блокадный хлеб» из Сунженского района получили сертификаты

С 18 января по 28 января в библиотеках проходили мероприятия, посвященные 77-ой годовщине снятия блокады Ленинграда: выставки, викторины, патриотические часы и т. д.

Главной в цикле этих мероприятий явилась Всероссийская акция памяти — флешмоб «Блокадный хлеб», активными участниками которой стали читатели библиотек. Наиболее отличившиеся из них были отмечены сертификатами. Среди награжденных — Шовда Ферзаули, Петимат Джакалова, Элона Батаева, Хава Мерешкова.