Открытие школы на 704 места в столице Ингушетии перенесено по решению Главы республики из-за выявленных нарушений

«Строительство социально значимого объекта должно быть выполнено по высоким стандартам. Здесь объект не завершен и принят не будет. Все должно соответствовать СНиПам и ГОСТам, неважно где есть недочеты — в подвалах или же в учебных кабинетах. Это касается и всех остальных объектов. Я и дальше буду лично ездить, проверять вплоть до технических помещений. В данном случае самое плохое — что подвели детишек. Нельзя так относиться к работе. Какую среду мы для детей создаем, такое отношение у них будет к учебе», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-службы Главы и правительства региона.

Осматривая подвалы и технические подполья, руководитель субъекта отметил отсутствие необходимого воздухообмена, что указывает на плохую работу вентиляции. Замечания также были сделаны из-за неправильной установки входных дверей в хозяйственные помещения, противоречащей нормам пожарной безопасности.

Были выявлены нарушения правил электромонтажа, дефекты в герметизации стыков элементов на входных лестницах, а также недоработка в соединениях композитных листов внешнего здания. Также нарекания вызвала система водоотведения и неправильный монтаж желобов, что в итоге привело к частичному протеканию.

Глава республики напомнил, что власти региона намерены вносить в черный список подрядные организации, которые некачественно и с нарушением сроков строят социально значимые объекты в регионе. Он подчеркнул, что при наличии недостатков в строительных работах власти региона не позволят сдать ни один объект в эксплуатацию.

«Пусть в республике из 100 строительных организаций останется 5-10, но мы будем в них уверены. За несколько лет произведем «отсев», и строить в Ингушетии будут только те строители, которые понимают, что они возводят объекты для людей, для детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. В строительном комплексе республики не будет места недобросовестным подрядчикам», — заявил Калиматов.

По итогам выезда и поручению Главы Ингушетии строительную готовность подрядчик должен обеспечить до конца года, устранив все неполадки в течение 7-10 дней. Он также поручил депутатам и общественникам проверить все образовательные объекты.

Новое общеобразовательное учреждение на 704 места, стоимостью свыше 400 миллионов рублей, построено в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» строительной организацией «Капитал».