Открыта аккредитация на первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Назрани

Всем представителям прессы необходимо пройти процедуру аккредитации на турнир. Доступ в зал возможен только при наличии соответствующего бейджа, сообщила пресс-служба Минспорта региона.

Для получения аккредитации необходимо заранее выслать заявку с данными сотрудника (ФИО) и ролью (видеооператор, фотограф, корреспондент) на электронную почту press@ingsport.ru. Выдача бейджей — во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева с 9 марта.