Конкурс

Открыт приём заявок от некоммерческих организаций для участия в конкурсе грантов нацпроекта «Культура»

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Российский фонд культуры начал приём заявок от некоммерческих организаций на участие в конкурсе грантов в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщается на сайте Министерства культуры Ингушетии.

Отбор проводится среди проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела. Он разделён на четыре этапа: заполненные заявки проверяют организаторы, затем их регистрируют, они проходят экспертную оценку и выносится решение о победителях и размерах грантов.

Приём заявок открыт до 4 марта 2021 года. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте Российского фонда культуры.

Конкурс обеспечивает всестороннюю поддержку заявителям, помогает в создании новых и уникальных продуктов, а лучшие проекты способствуют развитию креативных индустрий. В 2020 году поддержку от Российского фонда культуры получили 139 некоммерческих организаций. Самый большой грант — 5,2 млн рублей — получил проект «Трогательная история в Дарвиновском музее», в рамках которого предусмотрена серия выставок, адаптированных для людей с ограничениями по зрению.

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