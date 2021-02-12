Открыт приём заявок от некоммерческих организаций для участия в конкурсе грантов нацпроекта «Культура»

Отбор проводится среди проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела. Он разделён на четыре этапа: заполненные заявки проверяют организаторы, затем их регистрируют, они проходят экспертную оценку и выносится решение о победителях и размерах грантов.

Приём заявок открыт до 4 марта 2021 года. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте Российского фонда культуры.

Конкурс обеспечивает всестороннюю поддержку заявителям, помогает в создании новых и уникальных продуктов, а лучшие проекты способствуют развитию креативных индустрий. В 2020 году поддержку от Российского фонда культуры получили 139 некоммерческих организаций. Самый большой грант — 5,2 млн рублей — получил проект «Трогательная история в Дарвиновском музее», в рамках которого предусмотрена серия выставок, адаптированных для людей с ограничениями по зрению.