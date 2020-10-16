Откликнулся родственник бойца Красной армии, нож которого поисковики нашли на Терском хребте в Ингушетии

Племянник воина Великой Отечественной войны Виктор Леонидович Гайдукевич о находке узнал от сотрудников Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха, отца Георгия, куда поисковики обратились за информацией.

«Ученый-селекционер Александр Григорьевич Лорх — отец дяди Юры, мой дед. В нашем семейном архиве имеются благодарственные письма деду от бывших военнопленных, находившихся вместе с дядей Юрой в одном лагере. Он их защищал, а может быть, и спасал от гибели, зная немецкий язык и вступая в диалог с охраной лагеря. Сохранились также его письма родителям, где он их успокаивает и вспоминает мирную жизнь в Коренёво при селекционной станции, сейчас Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха», — рассказал Виктор Гайдукевич.

Он поблагодарил поисковиков за их работу по восстановлению и сохранению памяти о воинах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.