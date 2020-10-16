Откликнулся родственник бойца Красной армии, нож которого поисковики нашли на Терском хребте в Ингушетии

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Откликнулся родственник младшего лейтенанта Красной армии Георгия Лорха, нож которого поисковики нашли на Терском хребте, сообщил газете «Ингушетия» руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов.

Племянник воина Великой Отечественной войны Виктор Леонидович Гайдукевич о находке узнал от сотрудников Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха, отца Георгия, куда поисковики обратились за информацией.

«Ученый-селекционер Александр Григорьевич Лорх — отец дяди Юры, мой дед. В нашем семейном архиве имеются благодарственные письма деду от бывших военнопленных, находившихся вместе с дядей Юрой в одном лагере. Он их защищал, а может быть, и спасал от гибели, зная немецкий язык и вступая в диалог с охраной лагеря. Сохранились также его письма родителям, где он их успокаивает и вспоминает мирную жизнь в Коренёво при селекционной станции, сейчас Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха», — рассказал Виктор Гайдукевич.

Он поблагодарил поисковиков за их работу по восстановлению и сохранению памяти о воинах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

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