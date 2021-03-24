ДТП

Отказ тормозов у самосвала стал причиной ДТП с десятью пострадавшими в Ингушетии

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Дорожные полицейские установили причины ДТП с пострадавшими на федеральной трассе «Кавказ», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«22 марта в 08:55 мск в полицию поступило телефонное сообщение о том, что на трассе «Кавказ», в районе кирпичного завода в села Яндаре, житель села Экажево, управляя грузовой машиной «МАН», в результате отказа тормозной системы совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении на малой скорости автомашину «Мазда-6» с последующим столкновением с автомашинами «ВАЗ-2112», «Ауди-А6», «Лада Гранта», «Газель» и «ВАЗ-2114», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, в результате ДТП госпитализированы две несовершеннолетние жительницы Сунжи и двое жителей Дагестана.

Также доставлены в приемное отделение республиканской больницы и после оказания медпомощи отпущены домой двое уроженцев Дагестана, двое жителей ингушской Назрани, и жительница села Яндаре Ингушетии.

Кроме того, в больницу обратился водитель «Мазды», который после оказания медпомощи направлен на амбулаторное лечение.

Ранее в УГИБДД сообщали газете «Ингушетия» о девяти пострадавших в аварии.

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