Отечественные сериалы и зарубежные фильмы: что смотрят жители Ингушетии в сети

Сериалы. В десятке лидеров 5 отечественных сериалов и 5 зарубежных. Первая тройка выглядит так: лидирует ставшая уже культовой «Игра престолов», вторую строчку занял отечественный сериал «Гранд», на третьей позиции нестареющий ситком «Друзья». Также пользовались популярностью сериалы «Фитнес», «Ивановы-Ивановы», «Содержанки», «Молодежка» — все они сняты в России.

Фильмы. В топ-10 предпочтений зрителей МегаФон ТВ ни одного отечественного фильма. Самый популярный российский кинопроект — историческая драма «Союз спасения» — только на 11 месте. А вот тройка лидеров: психологический триллер «Джокер», комедия для детей «Соник в кино» и фильм-катастрофа 2011 года «Заражение». Успех последней ленты объясняется просто — сценарий фильма точно предсказал пандемию, которая настигла мир спустя 9 лет.

В общероссийском рейтинге первые строчки выглядят так: детектив «Достать ножи», «Джокер» с оскароносным Хоакином Фениксом и последнее творение Гая Ричи «Джентельмены».

Количество пользователей сервиса МегаФон ТВ в Ингушетии в 2020 году выросло на 31%. Среди возможных причин роста — режим самоизоляции весной и удлиненные школьные каникулы.