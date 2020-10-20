Отечественные сериалы и зарубежные фильмы: что смотрят жители Ингушетии в сети

0

В МегаФоне проанализировали, как жители Ингушетии смотрят видеоконтент в интернете. По итогам 9 месяцев 2020 года названы самые популярные фильмы и сериалы сервиса МегаФон ТВ.

Сериалы. В десятке лидеров 5 отечественных сериалов и 5 зарубежных. Первая тройка выглядит так: лидирует ставшая уже культовой «Игра престолов», вторую строчку занял отечественный сериал «Гранд», на третьей позиции нестареющий ситком «Друзья». Также пользовались популярностью сериалы «Фитнес», «Ивановы-Ивановы», «Содержанки», «Молодежка» — все они сняты в России.

Фильмы. В топ-10 предпочтений зрителей МегаФон ТВ ни одного отечественного фильма. Самый популярный российский кинопроект — историческая драма «Союз спасения» — только на 11 месте. А вот тройка лидеров: психологический триллер «Джокер», комедия для детей «Соник в кино» и фильм-катастрофа 2011 года «Заражение». Успех последней ленты объясняется просто — сценарий фильма точно предсказал пандемию, которая настигла мир спустя 9 лет.

В общероссийском рейтинге первые строчки выглядят так: детектив «Достать ножи», «Джокер» с оскароносным Хоакином Фениксом и последнее творение Гая Ричи «Джентельмены».

Количество пользователей сервиса МегаФон ТВ в Ингушетии в 2020 году выросло на 31%. Среди возможных причин роста — режим самоизоляции весной и удлиненные школьные каникулы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Боец Адам Хамхоев одержал победу на мастерском турнире в Нальчике
Власти Ингушетии намерены строить зернохранилища при поддержке федерального центра
Минсельхоз Ингушетии перечислил проекты, позволяющие довести валовое производство продукции до 50% в год
В рамках акции «Призывник» в Ингушетии прошли проводы в армию новобранцев
В акционерные общества преобразуют сельскохозяйственные ГУПы в Ингушетии
В Ингушетии пройдёт открытый чемпионат по джиу-джитсу «MAGAS OPEN 2020»
Более 26 граммов марихуаны изъято правоохранителями у жителя Ингушетии
20% озимых и 50% яровых культур частично или полностью погибли в Ингушетии из-за засухи
В ингушском селе Берд-Юрт нашли схрон с оружием и боеприпасами
Масштабный ремонт в доме ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова близится к завершению
В Назрани прошел республиканский турнир по боксу памяти Муслима Падиева

Главное

Яндекс.Метрика

 