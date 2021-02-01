Отдельные выплаты для полицейских и военных в России проиндексированы на 3,7%

В частности, на 3,7% будут проиндексированы следующие выплаты и пособия:

— страховые суммы в случае смерти застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо инвалидности (травм, увечий) в этой связи;

— единовременные пособия в случае гибели сотрудника полиции в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие увечья или заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, либо смерти после увольнения со службы вследствие таких заболевания или увечья;

— единовременные пособия в случае гибели (смерти) сотрудника от увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо от заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах федеральной исполнительной власти, либо при получении сотрудником в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в данных учреждениях и органах.

Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Напомним, в прошлом году коэффициент индексации для таких выплат составлял 3%.