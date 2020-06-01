«Дети — наше будущее, для которых мы стараемся делать все, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми, умными и достойными людьми. Ради них мы живём и работаем, строим планы на будущее. Ведь именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее развитие и процветание нашей республики, сохранение традиций и культуры нашего народа», — считает Калиматов.

По его словам, важную роль в процессе воспитания и формирования личности ребенка, безусловно, играют общество и государство. Сегодня в Ингушетии созданы все необходимые условия для получения качественного образования, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, свои таланты и способности.

«В нашей республике — очень много талантливых, умных и творческих детей. Многие из них добиваются больших успехов и высоких результатов не только в учебе, но и в спорте, творчестве. Они достойно представляют Ингушетию в различных региональных, российских и международных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Наша задача — и дальше поддерживать их стремление к образованию и всестороннему развитию, направлять детскую энергию в нужное русло», — подчеркнул руководитель субъекта.

Особую благодарность в праздничный день он выразил родителям, учителям, воспитателям и социальным работникам — всем, кто участвует в воспитании детей.

«Дорогие ребята, у вас впереди целое лето, чтобы хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего учебного года. Я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех начинаниях, интересных встреч и отличного настроения», — отметил Калиматов.

День защиты детей, один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.