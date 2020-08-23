От глав сельских поселений Малгобекского района Ингушетии требуют наладить энергоснабжение

«Проверкой установлено, что в нарушение закона администрации 12 поднадзорных сельских поселений по настоящее время не разработали муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», — говорится в сообщении.

По результатам проверки, в адрес глав 12 муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на стадии рассмотрения.