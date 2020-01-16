Руководители медицинских организаций рассказали Сурикову о текущей ситуации в учреждениях, проблемах, с которыми сталкиваются медработники, количестве больных, обеспеченности медикаментами.

«От профессионализма врачей и их добросовестного отношения к пациентам зависит качество предоставляемых медицинских услуг», — отметил премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Особое внимание Суриков обратил на необходимость эффективной реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории Ингушетии.

Напомним, в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в 2019 году приобретено 24 единицы медоборудования, открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница».

В региональный сосудистый центр и первично-сосудистые отделения Малгобекской и Сунженской районных больниц приобретено 14 единиц оборудования. Кроме того, в республиканскую детскую поликлинику поставлено более 40 единиц оборудования. В сельских поселениях Армхи и Джейрах построены фельдшерско-акушерские пункты.

В декабре 2019 года автопарк 7 учреждений здравоохранения Ингушетии пополнился новым автотранспортом. Ключи от 42 машин скорой помощи были вручены руководству республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф «Защита». Спецтехнику получили Сунженская и Малгобекская станции скорой помощи, а также больницы городов Карабулак и Сунжи, Джейрахского района и сельского поселения Галашки.