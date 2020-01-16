От добросовестного отношения к пациентам зависит качество предоставляемых медицинских услуг — Суриков
Премьер Ингушетии Константин Суриков провел рабочую встречу с руководителями медицинских организаций республики. Обсуждались вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры здравоохранения региона, развития новых методов лечения, оснащения современным оборудованием медучреждений, обеспечения достойных условий для подготовки медицинских кадров.
Руководители медицинских организаций рассказали Сурикову о текущей ситуации в учреждениях, проблемах, с которыми сталкиваются медработники, количестве больных, обеспеченности медикаментами.
«От профессионализма врачей и их добросовестного отношения к пациентам зависит качество предоставляемых медицинских услуг», — отметил премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Особое внимание Суриков обратил на необходимость эффективной реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории Ингушетии.
Напомним, в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в 2019 году приобретено 24 единицы медоборудования, открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница».
В региональный сосудистый центр и первично-сосудистые отделения Малгобекской и Сунженской районных больниц приобретено 14 единиц оборудования. Кроме того, в республиканскую детскую поликлинику поставлено более 40 единиц оборудования. В сельских поселениях Армхи и Джейрах построены фельдшерско-акушерские пункты.
В декабре 2019 года автопарк 7 учреждений здравоохранения Ингушетии пополнился новым автотранспортом. Ключи от 42 машин скорой помощи были вручены руководству республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф «Защита». Спецтехнику получили Сунженская и Малгобекская станции скорой помощи, а также больницы городов Карабулак и Сунжи, Джейрахского района и сельского поселения Галашки.