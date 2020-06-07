Коронавирус

От Covid-19 в Ингушетии вылечилось более 1,5 тыс. человек

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1509 человек вылечились в Ингушетии от Covid-19, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 7 июня проведено более 16,5 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2342 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+35 за сутки).

Умерших за весь период 61 человек, выздоровевших — 1323 (+186 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 17.

Госпитализировано 432 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 201.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

С 5207 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики. Остаются под медицинским наблюдением 1216, из них находятся в условиях самоизоляции — 784 человека (в том числе на амбулаторном лечении — 528).

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