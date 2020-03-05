Осужденный по делу об избиении полицейских на протестах в Ингушетии Кациев выйдет на свободу до конца  марта

«Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил Кациева к одному году и девяти месяцам колонии», — сказал журналистам его адвокат Виталий Зубенко.

По словам Зубенко, Кациев находится под стражей с апреля прошлого года. Бывшему сотруднику УЭБиПК республиканского МВД изначально вменяли применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК). Затем обвинение смягчили, переквалифицировав на часть 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти, не опасное для жизни или здоровья).

С учетом срока, проведенного в СИЗО, осужденный должен выйти на свободу до конца марта.

Экс-полицейский, юрист член совета молодежных организаций республики, стал 22-м осужденным по делу об избиении сотрудников Росгвардии во время протестов против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона «О референдуме» 27 марта минувшего года.