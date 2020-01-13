Осужденные по делу об участии в протестах боец ММА Плиев и активист Ажигов вышли на свободу

«С учетом срока содержания под стражей двое жителей республики Ажигов и Плиев вышли на свободу», — сказал собеседник издания.

По делу о применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ) Ажигов Железноводский городским судом был приговорён к 17 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а Плиев получил полтора года колонии-поселения.

Ажигов должен был освободиться в конце декабря 2019 года, а Плиев — 9 января этого года. Но в следственный изолятор Нальчика вовремя не поступили документы, в частности приговор суда, и их освобождение затянулось.

Ранее из-под стражи из СИЗО в Нальчике были освобождены Рамазан Гагиев и активист Зелимхан Томов.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.