Осужденные по делу об участии в протестах боец ММА Плиев и активист Ажигов вышли на свободу

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Известный спортсмен Муса Плиев и активист Элисхан Ажигов, осужденные в декабре по делу о применении насилия к представителю власти во время мартовских протестов в Магасе против изменения регионального закона «О референдуме», освобождены из СИЗО, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«С учетом срока содержания под стражей двое жителей республики Ажигов и Плиев вышли на свободу», — сказал собеседник издания.

По делу о применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ) Ажигов Железноводский городским судом был приговорён к 17 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а Плиев получил полтора года колонии-поселения.

Ажигов должен был освободиться в конце декабря 2019 года, а Плиев — 9 января этого года. Но в следственный изолятор Нальчика вовремя не поступили документы, в частности приговор суда, и их освобождение затянулось.

Ранее из-под стражи из СИЗО в Нальчике были освобождены Рамазан Гагиев и активист Зелимхан Томов.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

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