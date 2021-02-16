Особый режим работы в Верховном суде Ингушетии продлен до 15 марта из-за эпидобстановки

«Приостановлен личный прием граждан председателем суда, его заместителями, проводимый ежемесячно в первый понедельник месяца, а также прием документов нарочно и их выдача в здании ВС республики. Выдача документов осуществляется посредством почтовой связи, через электронную почту и посредством сервиса на сайте суда «Подача процессуальных документов в электронном виде», — сказал собеседник издания.

Кроме того, ограничен доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Пропуск посетителей и работников в здание осуществляется только после бесконтактного контроля температуры тела, обязательной обработки рук антисептиком и при наличии средств индивидуальной защиты, добавили в суде.

Как отметил представитель ВС, в здании обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м, ношение масок. В случае несоблюдения ковидных ограничений допуск участников процессов в помещение суда и залы заседаний будет ограничен.

По данным регионального оперштаба, за сутки от коронавируса в республике скончался один пациент, всего жертвами инфекции стали 169 человек, выздоровевших — 12650.