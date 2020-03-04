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Особенных детей пригласили в гости сотрудники ОМОН управления национальной гвардии по Ингушетии

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В рамках Международного дня охраны здоровья уха и слуха на базе ОМОН управления национальной гвардии по Ингушетии провели тематическое мероприятие для воспитанников коррекционной школы-интерната города Сунжи.

Заместитель командира отряда особого назначения полковник Беслан Хашиев пригласил ребят и их наставников на экскурсию по базе, сообщает пресс-служба ведомства.

Экскурсия началась со знакомства с автотехникой и посещения кинологического городка, где инструкторы рассказали о служебных собаках. Затем юные гости отправились осматривать помещения ОМОН, в одном из которых сотрудники Росгвардии представили выставку оружия.

Было интересно наблюдать, как бойцы ОМОН старались пообщаться с ребятами на языке жестов, с которыми они знакомы, и видеть впечатления детей от всего происходящего, отмечается в релизе.

«Подобные мероприятия мы проводим на постоянной основе. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из приоритетных форм нашей работы. За каждым подразделением закреплены школы, детские сады, там проходят «уроки мужества», встречи с сотрудниками спецподразделений. Считаю, что воспитывать детей можно только на собственном примере, а не голословными призывами. Возможно, многие ребята, побывавшие на нашей базе, решат связать свою жизнь со службой в силовых ведомствах, чтобы в будущем защищать интересы России», - отметил заместитель командира ОМОН майор полиции Тимур Сампиев.

В завершение встречи росгвардейцы развернули настоящую полевую кухню для гостей: угостили подопечных настоящей солдатской кашей, сладостями, напоили чаем и компотом.

Напомним, Международный день охраны здоровья уха и слуха, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения, отмечается ежегодно 3 марта.

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