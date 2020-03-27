«Особенная ответственность лежит на нас в деле обеспечения семей погибших сотрудников. В прошлом году опасная работа унесла жизни двух офицеров полиции. В вопросе обеспечения жильем министерство рассчитывает на помощь и возможности республики», — сказал Коробкин.

Он подчеркнул, что борьба за укрепление дисциплины, соблюдение законности сотрудниками полиции и за чистоту кадров также принесла свои плоды. Все меньше правонарушений совершают сотрудники, все случаи строго караются, что повышает авторитет полиции среди населения.

По словам министра, в прошлом году принимались меры по улучшению качества и доступности государственных услуг. Сегодня многие из них можно получить не только в территориальных органах, но и в многофункциональных центрах, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Для упрощения порядка их предоставления, сокращения времени ожидания проводятся автоматизация в соответствующие административные процедуры.

Общее количество государственных услуг, оказанных органами внутренних дел в 2019 году, составило почти 150 000, их количество увеличилось практически на треть.

Депутаты НС задали вопросы, волнующие их избирателей, на которые министр дал обстоятельные ответы. Депутаты парламента дали высокую оценку деятельности Министерства внутренних дел по Ингушетии и лично Коробкина, отмечает пресс-служба МВД по республике.