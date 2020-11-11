Основные этапы проведения пусконаладочных работ дизельного генератора
Во время монтажа дизельного генератора не в бытовом частном помещении, а на промышленном объекте, нужно выполнить полный цикл работ, который связан с вводом в работу электростанции. Данный цикл состоит из 5-ти главных этапов:
● Бумажная часть. Разрабатывается проектно-сметная документация.
● Выполнение экспертиз и согласование работ с соответствующими организациями (МЧС РФ, Государственный пожарный надзор, Кабельные сети, Ростехнадзор, заказчик).
Строительно-монтажные операции, которые предусматривают выполнение:
● строительства помещения для дизельного аппарата либо реконструкцию уже существующего объекта в полном соответствии с проектом,
● обустройства фундамента для ДГУ (отдельно размещенный, изолированный от всех несущих элементов строения) либо устройство зоны под контейнерную ДЭС,
● установки дизельного устройства на фундаментную основу,
● обустройства проемов под выхлопной трубопровод и жалюзи,
● монтажа вспомогательного оборудования (выпускных и впускных жалюзи, дополнительного топливного бака, глушителя газовыхлопа),
● изготовления и установки трубопровода обвязки дополнительного бака (в случае наличия) и выхлопного трубопровода,
● испытания и сдачи клиенту работ.
Электромонтажные операции:
● установка шкафа АВР, ручных переключателей, защитных автоматических выключателей, шкафа собственных нужд, электроприводов жалюзи технологической вентиляции (более подробную информацию о комплектации можно посмотреть в каталоге производителей дизель генераторов),
● подсоединение дизельного агрегата к шкафу АВР. Подключаются контрольные и силовой кабели (некоторое оборудование, например, электростанции Atlas Copco (Швеция), имеет кардинально иной способ подключения), а также монтируются наконечники (при необходимости). Производится маркировка кабелей,
● подключение электрических кабелей жалюзи к щиту ДЭС. Выполняется прокладывание кабелей по лоткам, в коробах, в специальных каналах (исходя из проекта),
● обустройство контура заземления либо подсоединение установки к уже существующему контуру,
● выполнение испытаний кабельных линий. Производится сдача работы заинтересованным организациям и заказчику,
● ввод в работу систем пожарно-охранной сигнализации в помещении, где размещается дизельный генератор.
● Пуско-наладочные работы:
● контроля соответствия проведенных работ заданному проекту,
● проверки верности электрических соединений,
● контроля заправки дизельной установки рабочими жидкостями (антифризом, маслом, дизтопливом, электролитом в аккумуляторах),
● подключения генератора к электросети,
● проведения проверок в соответствии с ПУЭ и требованиями завода-производителя,
● осуществления испытаний агрегата на всех основных режимах (производится снятие характеристик работы),
● сдачи работ заказчикам с оформлением акта ввода системы в эксплуатацию,
● предоставления заказчику инструкций о правилах приемах работы с установкой.