Основные этапы проведения пусконаладочных работ дизельного генератора

● Бумажная часть. Разрабатывается проектно-сметная документация.

● Выполнение экспертиз и согласование работ с соответствующими организациями (МЧС РФ, Государственный пожарный надзор, Кабельные сети, Ростехнадзор, заказчик).

Строительно-монтажные операции, которые предусматривают выполнение:

● строительства помещения для дизельного аппарата либо реконструкцию уже существующего объекта в полном соответствии с проектом,

● обустройства фундамента для ДГУ (отдельно размещенный, изолированный от всех несущих элементов строения) либо устройство зоны под контейнерную ДЭС,

● установки дизельного устройства на фундаментную основу,

● обустройства проемов под выхлопной трубопровод и жалюзи,

● монтажа вспомогательного оборудования (выпускных и впускных жалюзи, дополнительного топливного бака, глушителя газовыхлопа),

● изготовления и установки трубопровода обвязки дополнительного бака (в случае наличия) и выхлопного трубопровода,

● испытания и сдачи клиенту работ.

Электромонтажные операции:

● установка шкафа АВР, ручных переключателей, защитных автоматических выключателей, шкафа собственных нужд, электроприводов жалюзи технологической вентиляции (более подробную информацию о комплектации можно посмотреть в каталоге производителей дизель генераторов),

● подсоединение дизельного агрегата к шкафу АВР. Подключаются контрольные и силовой кабели (некоторое оборудование, например, электростанции Atlas Copco (Швеция), имеет кардинально иной способ подключения), а также монтируются наконечники (при необходимости). Производится маркировка кабелей,

● подключение электрических кабелей жалюзи к щиту ДЭС. Выполняется прокладывание кабелей по лоткам, в коробах, в специальных каналах (исходя из проекта),

● обустройство контура заземления либо подсоединение установки к уже существующему контуру,

● выполнение испытаний кабельных линий. Производится сдача работы заинтересованным организациям и заказчику,

● ввод в работу систем пожарно-охранной сигнализации в помещении, где размещается дизельный генератор.

● Пуско-наладочные работы:

● контроля соответствия проведенных работ заданному проекту,

● проверки верности электрических соединений,

● контроля заправки дизельной установки рабочими жидкостями (антифризом, маслом, дизтопливом, электролитом в аккумуляторах),

● подключения генератора к электросети,

● проведения проверок в соответствии с ПУЭ и требованиями завода-производителя,

● осуществления испытаний агрегата на всех основных режимах (производится снятие характеристик работы),

● сдачи работ заказчикам с оформлением акта ввода системы в эксплуатацию,

● предоставления заказчику инструкций о правилах приемах работы с установкой.