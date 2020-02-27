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Основной закон Ингушетии закрепил главные принципы общественной жизни республики — Калиматов

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей региона с днем Конституции республики.

В своем обращении он отметил, что «принятие 27 февраля 1994 года всенародным голосованием Основного закона закрепило главные принципы общественной жизни Ингушетии, создало условия для политической и экономической стабильности, открыло широкие возможности для демократических преобразований и упрочило наш статус в составе Великой России».

«За прошедшие два с лишним десятилетия в нашей республике созданы все необходимые условия, для реализации заложенных в Конституции прав и свобод человека. Сегодня республика занимает достойное место среди субъектов Российской Федерации. Как один из динамично развивающихся регионов, Ингушетия твердо идет по пути укрепления своей государственности, экономического развития, сохранения и расцвета национальной культуры. Жители нашей республики активно участвуют в преобразованиях, проводимых в стране, дорожат миром и согласием в нашем многонациональном, многоконфессиональном государстве», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что «наш долг — соблюдать и уважать Основной закон республики; следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям. Наша общая задача, решение которой зависит от каждого из нас, от нашей активной гражданской позиции и личной ответственности — сделать республику развитой и процветающей».

Глава республики выразил уверенность, что общими усилиями этого можно добиться и пожелал соотечественникам «здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений во имя мира и процветания Ингушетии и России».

Напомним, за принятие Конституции Ингушетии на референдуме 27 февраля 1994 года проголосовало 97,6% от принявших участие в голосовании избирателей

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