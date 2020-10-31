Осенние каникулы для учеников начальных классов в Ингушетии продлены до 8 ноября

«В соответствии с изменениями, внесенными сегодня в указ главы Ингушетии от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности » осенние каникулы для обучающихся 1 — 4 классов образовательных организаций республики продлены со 2 по 8 ноября 2020 года включительно», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, исполнительным органам государственной власти, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и муниципалитетам, руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований, установленных указом, постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года № 31.

Руководителям исполнительных органов государственной власти региона также предстоит усилить контроль за реализацией указа руководителя региона от 13 апреля 2020 года № 92 «Об утверждении перечня исполнительных органов госвласти республики и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Калиматов подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С 22 октября по 1 декабря в республике запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, в том числе — культурные и спортивные. Также приостановлена работа учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования.

Ограничена деятельность организаций общественного питания после 21:00, проведение свадебных мероприятий в помещениях площадью менее 400 кв. м.

Карантин в Ингушетии, в том числе школах, детсадах, вводился с 17 марта согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

С 10 августа по указу руководителя региона ввели третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории республики при соблюдении масочного и дезинфекционного режима.

Учеников 15 классов в Ингушетии перевели на «удаленку» из-за коронавируса. Осенние каникулы в школах начались по графику 26 октября и продлятся до 1 ноября.