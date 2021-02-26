Оружие и боеприпасы изъяли правоохранители у жителя Ингушетии
Правоохранителями Ингушетии в ходе обыска в домовладении в Назрани, по месту жительства мужчины, 1987 года рождения, обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пистолет системы «ТТ», а также различные боеприпасы к ручному стрелковому оружию.
В отношении упомянутого гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщает пресс-служба МВД по республике.
Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в ИВС ОМВД России по Назрани.