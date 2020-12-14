Оркестр народных инструментов ингушской филармонии отмечен почетными наградами
Музыканты оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева награждены почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами за вклад в развитие культуры и искусства Республики Ингушетия, сообщила пресс-служба учреждения.
Церемония награждения коллектива состоялась сегодня, 14 декабря, в Малом зале Летнего амфитеатра.
Директор филармонии Руслан Куштов сердечно поздравил дирижера оркестра Илью Петренко и его музыкантов, отметив высокий профессионализм коллектива и его стремление к постоянному совершенствованию.
Куштов также выразил уверенность, что почетные награды послужат стимулом для профессионального роста оркестра и дальнейших творческих успехов.