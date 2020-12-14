Оркестр народных инструментов ингушской филармонии отмечен почетными наградами

0

Музыканты оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева награждены почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами за вклад в развитие культуры и искусства Республики Ингушетия, сообщила пресс-служба учреждения.

Церемония награждения коллектива состоялась сегодня, 14 декабря, в Малом зале Летнего амфитеатра.

Директор филармонии Руслан Куштов сердечно поздравил дирижера оркестра Илью Петренко и его музыкантов, отметив высокий профессионализм коллектива и его стремление к постоянному совершенствованию.

Куштов также выразил уверенность, что почетные награды послужат стимулом для профессионального роста оркестра и дальнейших творческих успехов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Бай-Али Бисаев стал серебряным призёром чемпионата СКФО по борьбе самбо
В Национальную библиотеку имени Джемалдина Яндиева поступила «Книга Памяти Республики Ингушетия»
ФНС взыскивает с жителей Малгобекского района Ингушетии «старые» долги
Ингушский спортсмен Абу-Хусейн Оздоев успешно выступил на чемпионате Москвы по боевому самбо
Ингушский ТЮЗ награжден дипломом участника фестиваля «Театральное Зазеркалье»
Wink включает праздники и представляет «Новогодний Трансформер»
Работники школьных столовых Ингушетии сдали демоэкзамен
Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в новогодних флешмобах
Ингушские пограничники чествовали своих добровольных помощников из числа местных жителей
Ингушские боксеры завоевали восемь медалей на открытом турнире на призы Виктории Усаченко в Ставропольском крае
В Ингушетии выбрали лучшего учителя ОБЖ

Главное

Яндекс.Метрика

 