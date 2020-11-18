Фестиваль

Оргкомитет Фестиваля уличного кино высоко оценил организацию и проведение мероприятия в Назрани

0

Автор проекта и генеральный продюсер Всероссийского фестиваля уличного кино Александр Щеряков дал высокую оценку проведенной 5 сентября в Летнем амфитеатре в Назрани акции, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В адрес коллектива ингушской филармонии пришли благодарственные письма от оргкомитета фестиваля за образцово выполненную работу.

«Спасибо за участие в нашем фестивале! Хотим отметить вашу вовлеченность и желание провести показ, несмотря на непростые условия из-за пандемии», — написал Александр Щеряков.

По его словам, в этом году в фестивальном сезоне приняли участие более 600 площадок страны. Победителем стала работа Ивана Соснина «Большая восьмёрка». На церемонии закрытия Фестиваля уличного кино молодой режиссер получил 1,5 млн рублей на подготовку полнометражного фильма.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпредством в СКФО проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в регионах для борьбы с Covid-19
В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ
В конце ноября в Ингушетии планируется провести масштабный антинаркотический форум
Более 100 млн рублей выделено Ингушетии на строительство дороги и водопровода в столице республики
Муниципальные комиссии должны стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков — Калиматов
Одной из улиц города Малгобека Ингушетии присвоят имя участника ВОВ дагестанца Валентина Эмирова
Муниципальных чиновников уличили в превышении полномочий при выдаче земель в Назрановском районе Ингушетии
На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар
Алхастинский Дом культуры откроется до конца текущего года после реконструкции
В Ингушетии отметили День ветеранов уголовно-исполнительной системы
Бухгалтер сельхозпредприятия попал под следствие за «минирование» банка в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 