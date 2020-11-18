Оргкомитет Фестиваля уличного кино высоко оценил организацию и проведение мероприятия в Назрани

В адрес коллектива ингушской филармонии пришли благодарственные письма от оргкомитета фестиваля за образцово выполненную работу.

«Спасибо за участие в нашем фестивале! Хотим отметить вашу вовлеченность и желание провести показ, несмотря на непростые условия из-за пандемии», — написал Александр Щеряков.

По его словам, в этом году в фестивальном сезоне приняли участие более 600 площадок страны. Победителем стала работа Ивана Соснина «Большая восьмёрка». На церемонии закрытия Фестиваля уличного кино молодой режиссер получил 1,5 млн рублей на подготовку полнометражного фильма.