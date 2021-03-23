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Организаторы протестных акций в Ингушетии отказались от голодовки по просьбе духовенства

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Лидеры протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о «Референдуме» в 2018-2019 годах прекратили бессрочную голодовку в СИЗО Ставропольского края с требованием освободить из-под стражи активистку Зарифу Саутиеву.

В своем заявлении на имя начальника СИЗО Пятигорска и судьи Кисловодского городского суда, они сообщили «о прекращении недельной голодовки ввиду незаконной отмены решения суда об изменении меры пресечения в отношении Саутиевой».

Активисты прекращают бессрочную голодовку в связи с многочисленными просьбами общественности, духовенства, совета тейпов Ингушетии и простых жителей.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», накануне духовенство республики по итогам собрания совета алимов в Назрани обратилось к лидерам протестов в Магасе Малсагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову, Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву, Багаудину Хаутиеву с просьбой прекратить голодовку в СИЗО. Совет алимов отметил, что подобная акция не одобряется канонами ислама, как действие, приносящее вред человеческому организму.

Напомним, 10 марта этого года защита добилась освобождения одного из лидеров протестов, экс-замдиректора мемориального комплекса жертвам репрессий Зарифы Саутиевой из-под стражи. 16 марта Ставропольский краевой суд отменил постановление Ессентукского городского суда об изменении меры пресечения для активистки с содержания под стражей на домашний арест.

При этом в апелляционном представлении говорится, что мера пресечения в виде ареста Саутиевой изменена на домашний арест сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 9 мая 2021 года. Генпрокуратура РФ потребовала заключить ее под стражу до 9 мая. В тот же день в ходе судебного заседания лидеры протестных акций объявили бессрочную голодовку. Накануне условия содержания заключенных проверил уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев.

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