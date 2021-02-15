Организаторам выборов в Сунженском районе Ингушетии рассказали о взаимодействии со СМИ

Вебинар на тему «Публичный имидж избирательных комиссий» прошел на обучающем YouTube-канале Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Просто о выборах», действующем с весны 2019 года. Спикером лекции, ориентированной на членов избиркомов, стала политтехнолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алёна Август.

Речь на вебинаре, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, шла о выстраивании эффективных связей с общественностью и грамотном информировании избирателей, в том числе с использованием современных информационных ресурсов. Членам избиркомов рассказали, как правильно разъяснить гражданам тонкости работы избирательной системы, а также донесли особенности взаимодействия со СМИ.