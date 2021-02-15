Организаторам выборов в Сунженском районе Ингушетии рассказали о взаимодействии со СМИ

0

Руководитель и члены территориальной избирательной комиссии Сунженского муниципального района и участковых избирательных комиссий сельских поселений приняли участие в вебинаре, организованном Российским центром обучения избирательным технологиям (РЦОИТ).

Вебинар на тему «Публичный имидж избирательных комиссий» прошел на обучающем YouTube-канале Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Просто о выборах», действующем с весны 2019 года. Спикером лекции, ориентированной на членов избиркомов, стала политтехнолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алёна Август.

Речь на вебинаре, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, шла о выстраивании эффективных связей с общественностью и грамотном информировании избирателей, в том числе с использованием современных информационных ресурсов. Членам избиркомов рассказали, как правильно разъяснить гражданам тонкости работы избирательной системы, а также донесли особенности взаимодействия со СМИ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани функционируют прививочные пункты от Covid-19
Ислам Хазбиев стал победителем первенства России по джиу-джитсу
Туристические группы призвали информировать спасателей Ингушетии о маршрутах своих передвижений
Эковолонтёры собрали 135 мешков мусора в Назрановском районе Ингушетии
В Ингушетии началась подготовка к весенним паводкам
Следователи разбираются в инциденте с гибелью мужчины от отравления угарным газом
Ингушские борцы выиграли 14 медалей на турнире по грэпплингу «Mozdok open I»
Ингушетия в десятке регионов с низким уровнем качества жизни населения
В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека
В Ингушетии для жителей и гостей устроили праздник с конными прогулками и стрельбой из лука
Сильный ветер до 30 метров в секунду ожидается в горной Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 