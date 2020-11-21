Организатор свадьбы в Ингушетии выплатит штраф до 50 тыс. рублей за нарушения ПДД кортежем с невестой

В результате участившихся случаев ДТП с участием свадебных кортежей повлекших за собой как причинение телесных увечий, так и гибель людей, духовенством республики было предложено имамам совместно с прихожанами мечетей обсудить меры по предотвращению подобных случаев. На протяжении почти трех месяцев богословы и старейшины в городах и сёлах проводили сходы граждан по обозначенному вопросу.

После обсуждения поступивших от неравнодушных граждан предложений и инициатив духовенство приняло окончательное решение.

Ответственность за кортеж с невестой перед обществом полностью возложена на организатора свадебного мероприятия, свадебный кортеж ограничен до четырех автомобилей.

Кроме того, организатор свадебного торжества обязан заблаговременно включить в состав кортежа ответственного представителя. Он должен будет немедленно остановить автомобили и принять меры в случае выявления моментов опасного вождения или примыкания к кортежу иных лиц по пути следования машин с невестой к дому жениха.

Как пояснил представитель совета алимов Магомед Хаштыров, при пренебрежении установленными ограничениями (рекомендациями) или проявлении иных действий участниками кортежа, которые могут привести к трагическим последствиям или нарушению общественного порядка, организатору грозит штраф в пользу малоимущих села в размере от 10 до 50 тыс. руб.

Несоблюдение вышеуказанных мер влечёт отречение организатора мероприятия от общины села. Решение принято единогласно на сходе с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов республики.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что богословы и общественники примут резолюцию после изучения конструктивных предложений жителей, имамов сел и городов республики по борьбе с частыми ДТП со свадебными кортежами.

Причиной собраний и дискуссий послужила страшная авария с тремя погибшими в начале сентября с участием свадебного кортежа.