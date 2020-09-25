Опубликованы результаты научного исследования Тимура Матиева о роли Северного Кавказа в революции и гражданской войне

В книге представлен анализ предпосылок складывания и развития горского национального движения в начале ХХ века, воздействия на него насущных проблем региона в рассматриваемый период. Оцениваются геополитические факторы, влиявшие на ситуацию на Северном Кавказе в годы гражданской войны в России, ее роль и значение в ходе и исходе внутрироссийского военно-политического противостояния.

«Рассматриваемый в работе регион и сегодня, спустя век, остается одним из самых сложных и в современной российской общественно-политической реальности. Масса нерешенных социальных, национальных и цивилизационных проблем в сочетании с обострившейся на нынешнем этапе мирового развития геополитической ситуацией в мире как никогда прежде актуализирует обращение к изучению опыта событий начала прошлого века для поиска и выработки путей выхода из нынешних проблемных ситуаций», — сказано в рецензии на книгу.

Автором научного исследования является ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушского НИИ гуманитарных наук Т. Х. Матиев. Его монография «Горское национальное движение в революциях и гражданской войне на Северном Кавказе (1917-1921)» вышла в свет в издательстве «Кеп».

«Хотя последние годы ознаменовались выходом ряда фундаментальных обобщающих исторических исследований в республиках Северного Кавказа, которые так или иначе рассматривают отдельные аспекты данной темы, в работе предпринята попытка свести воедино и рассмотреть по-новому накопленный опыт изучения проблемы, внеся в нее немало нового», — сообщили в НИИ имени Ч. Э. Ахриева.

Сам автор монографии Тимур Матиев отмечает, что «данное исследование, конечно, не может претендовать на всеохватность и исчерпывающую полноту разработки столь обширной и многогранной темы, выполняя роль одного из первых шагов к обрисованию общих контуров тех многообразных и противоречивых процессов, которые определяли направление общественного развития рассматриваемого региона в указанный период. В то же время тщательный анализ событий того драматичного времени, извлечение правильных уроков и выводов из них важны и сегодня, век спустя, для поиска путей разрешения тех сложных ситуаций, которыми и ныне столь изобилует Северный Кавказ».