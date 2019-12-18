Опубликованы данные об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Ингушетии
Показатель заболеваемости ОРВИ в Ингушетии составляет 3,9 на 10 тыс. населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в медицинских учреждениях создан необходимый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания. В регионе против гриппа привито 49,9 % от численности населения.
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на контроле Управления Роспотребнадзора по республике.