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Определены лучшие подразделения судебных приставов Ингушетии

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия подведены итоги смотра-конкурса на лучшее подразделение судебных приставов по итогам 2020 года.

— Победителем конкурса признано Джейрахское районное отделение судебных приставов под руководством Бекхана Хаматханова, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амерхан Бузуртанов. — Возглавляемое Ахмед-Баширом Цороевым отделение судебных приставов Магаса оказалось на второй строчке рейтинговой таблицы. Почетное третье место занял коллектив Назрановского городского отделения судебных приставов.

Собеседник отметил, что при определении победителей смотра-конкурса учитывались результаты работы территориальных отделов судебных приставов по таким основным направлениям деятельности службы, как организация исполнительного производства, установленного порядка деятельности судов, дознания и осуществления административной практики.

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