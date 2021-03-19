Определены лучшие подразделения судебных приставов Ингушетии

— Победителем конкурса признано Джейрахское районное отделение судебных приставов под руководством Бекхана Хаматханова, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амерхан Бузуртанов. — Возглавляемое Ахмед-Баширом Цороевым отделение судебных приставов Магаса оказалось на второй строчке рейтинговой таблицы. Почетное третье место занял коллектив Назрановского городского отделения судебных приставов.

Собеседник отметил, что при определении победителей смотра-конкурса учитывались результаты работы территориальных отделов судебных приставов по таким основным направлениям деятельности службы, как организация исполнительного производства, установленного порядка деятельности судов, дознания и осуществления административной практики.