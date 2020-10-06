Шахматы

Оппонент Калиматова по шахматам выиграл турнир в честь юбилея единения Ингушетии с Россией

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13-летний кандидат в мастера спорта по шахматам Эмин Аушев стал победителем республиканского детского турнира в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта региона.

«Детский республиканский турнир по шахматам среди школьников в честь юбилея единения Ингушетии с Россией состоялся в спортивном клубе «Ади Ахмад». В соревнованиях приняли участие более 30 ребят из различных школ», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, первое место занял Эмин Аушев, на второй позиции Амир Евлоев из сельского поселения Нестеровское, третьим стал юный гроссмейстер из Магаса Магомед Эсмурзиев.

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали и грамоты.

Организаторами турнира выступило Министерство спорта Ингушетии совместно с Федерацией шахмат республики и спортивной школой «Ади Ахмад».

Как сообщалось ранее, Глава региона Махмуд-Али Калиматов уступил партию в шахматы юному кандидату в мастера спорта Эмину Аушеву на турнире в честь 25-летия Карабулака.

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